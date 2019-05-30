القاهرة : الخميس 30 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
عالم
الخميس 30/مايو/2019 - 06:02 م

مقتل 7 وفقدان 19 في حادث غرق سفينة سياحية بالمجر

مقتل 7 وفقدان 19
وكالات
dostor.org/2649089

توفى 7 كوريين جنوبيين فيما يظل 19 آخرين مفقودين بعد انقلاب قارب سياحي كانوا على متنه في رحلة لمشاهدة معالم المدينة في نهر الدانوب بالعاصمة المجرية، وفق ما أعلنت عنه وزارة الخارجية بسيئول.

ذكرت الوزارة أن 33 كوريا واثنين من أفراد الطاقم المجري كانوا على متن القارب لمشاهدة معالم المدينة وسط تساقط غزير للأمطار عندما اصطدمت سفينتهم بقارب سفينة أكبر وغرقت في نهر الدانوب بوسط مدينة بودابست في حوالي الساعة التاسعة مساء.

تم انقاذ 7 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وورد أنهم في حالة مستقرة. وقال مسؤول بوزارة الخارجية في وقت لاحق إن 3 من الناجين غادروا المستشفى بصحة جيدة وسرعان ما سيخرج ضحية آخرى ولايزال البحث جاريا عن المفقودين الكوريين والموظفين المجريين.

ترأس الرئيس مون جيه-إن اجتماعًا طارئًا للوزراء والمسؤولين المعنيين، حيث أمرهم باستخدام جميع الوسائل والموارد المتاحة لدعم عمليات الإنقاذ والبحث.

وقال مون "أود أن نتعاون مع السلطات المجرية من خلال حشد جميع القنوات الدبلوماسية المتاحة حتى يتم إجراء عمليات البحث والإنقاذ بسرعة."
وفي محادثاته عبر الهاتف والتي استمرت 15 دقيقة مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، طلب مون دعم الحكومة المجرية الكامل والمستمر في جهود البحث عن الضحايا الكوريين وإنقاذهم. وبدوره وعد رئيس الوزراء بتقديم كامل التعاون والدعم الممكن، وفقا لمكتب مون.

وقال المسؤولون إن مون ألغى اجتماع غداء كان من المقرر سلفًا مع أكثر من 20 موظفًا مدنيًا، للتركيز على معالجة حادث غرق السفينة. وكان مون يخطط لعقد اجتماع الغداء في البيت الأزرق مع الموظفيين تقديرا لإنجازاتهم في العمل.

فيما أعربت وزيرة الخارجية كانغ كيونج-هوا عن تعازيها لأسر الضحايا، متعهدة ببذل قصارى جهدها لمواجهة الوضع. ومن المتوقع أن تصل إلى موقع الحادث في وقت مبكر من يوم غد الجمعة.

يذكر أن "كانج" في طريقها إلى بودابست للإشراف على جهود الإنقاذ.

وقالت كانج خلال اتصال عبر الفيديو مع "تشوي كيو-شيك" السفير الكوري المعتمد لدى المجر:"سنقوم بتعبئة كافة الوسائل الممكنة لمساعدة فريق إنقاذ الحالات الطارئة الخاص بنا للوصول إلى المجر في أقرب وقت ممكن،" وتعهدت بأن تبقي عائلات الضحايا على إطلاع بأخر ما يتم التوصل له.

وأوضح المسؤولون الكورييون إنهم على تواصل مع المسؤولين المجريين حول سبل رفع السفينة من قاع النهر، رغم أنه لم يتم بعد وضع خطة محددة.

ألغت كانج في وقت سابق اجتماعها المخطط له مع لاسينا زيربو رئيس منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية للتفرغ لمتابعة الحادث.

وقالت وزارة الخارجية إنها شكلت فريق استجابة حكومي مشترك بين الوكالات برئاسة الوزيرة "كانج" لمعالجة الوضع. وقال مسؤولون إن الحكومة أرسلت فريقا من المسؤولين إلى المجر.

وحول ملابسات الحادث، صرح مسؤول بوزارة الخارجية في سيئول بأن السفينة المجرية التي تحمل الكوريين كانت في طريق عودتها من جولة استغرقت ساعة واحدة على ضفاف النهر، عندما صدمتها السفينة السويسرية "فايكنج ريفر كروز" من الخلف، وأضاف أن لا يزال التحقيق جار لمعرفة التفاصيل الدقيقة للحادث.

هذا وذكرت تقارير إخبارية أجنبية أن الشرطة استجوبت قبطان سفينة الفايكنغ لكنها لم تكشف بعد عن أي تفاصيل.

تسببت التيارات القوية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في جعل عمليات الإنقاذ أكثر صعوبة.

يشار إلى أن 30 من ركاب السفينة كانوا سياحا يقومون بجولة شاملة في 6 دول في أوروبا الشرقية. وتشمل رحلتهم وقفة في دول البلطيق، وفقا لما أعلنت عنه وكالة السفر المسئولة عن الجولة السياحية "فيرى غود تور" في مؤتمر صحفي عقد ساعات من الحادث.

ومن ضمن الركاب 3 آخرين منهم مرشدين سياحيين - أحدهما محليًا والآخر من سيئول - ومصور واحد.

وقالت وكالة السفر إن حوالي 40 من أفراد أسر الضحايا سيتوجهون إلى بودابست في وقت مبكر يوم الجمعة.
وقال مسؤول بالوزارة إن معظم الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و50 سنة، كانوا في رحلة عائلية، وتظهر قائمة المسافرين أن المجموعة تضم طفلة عمرها 6 سنوات ورجلًا في السبعينيات من عمره.
وأشار إلى أن جميع السفن تعمل بشكل اعتيادي رغم هطول الأمطار.

تم العثور على القارب الغارق "هابلياني" والذي يعني حورية البحر باللغة المجرية، بالقرب من جسر ليس بعيدًا عن مبنى البرلمان المجري.

تعد مشاهدة المعالم السياحية الليلية على طول نهر الدانوب من الدورات السياحية الشهيرة لإطلالة خلابة على معالم بودابست، بما في ذلك مبنى البرلمان وقلعة بودا التاريخية.

وقالت الوزارة إن سفارة كوريا الجنوبية في المجر شكلت فريقًا طارئًا للمساهمة في جهود الإنقاذ وغيرها من الشئون القنصلية، كما أنها تنسق بشكل وثيق مع السلطات المحلية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ أقل من شهر

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ أقل من شهر

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

منذ أقل من شهر

مظاهرة "عربية - يهودية" وسط تل أبيب ضد حصار غزة

منذ أقل من شهر

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ أقل من شهر

فتح معبري "بيت حانون" و"كرم أبو سالم"

الآن

الباز: الإمارات أحد مواطن تسكين "الإنسانية" في العالم

إكسبرس: اكتشاف أقدم كنيسة في مصر يثير ذهول العالم

تأييد إخلاء سبيل متهمتين بالانضمام لخلية "أبناء الشاطر"

فيديو.. لحظة اندلاع النيران بمجمع مطاعم "فود كورت" رأس البر

ads
الأكثر قراءة

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

تفاصيل تعيينات "بدر الدين للبترول" عن طريق الإعارة

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى القاهرة (فيديو)

الدولار يرتفع وسط مخاوف حرب التجارة الأمريكية الصينية

ألبومات الصور

استمرار الموجة الحارة بشوارع القاهرة

حكاية فى صورة.. "صباح الصباح فتاح يا عليم"

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

رياضة

اعتقال الرئيس السابق لاتحاد الكرة في جنوب السودان لاتهامه بالفساد المالي

مدرب كينيا يعلن القائمة الأولية استعدادا للمشاركة في أمم إفريقيا

ناد أوروبي "المستفيد الأكبر" من تتويج تشيلسي باليوروبا ليج

نجم الساعة

محمد عبدالرحمن: قدمنا «وجبة كوميدية» وجدت طريقها إلى قلوب المشاهدين فى «الواد سيد الشحات»

الأكثر قراءة

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

تفاصيل تعيينات "بدر الدين للبترول" عن طريق الإعارة

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى القاهرة (فيديو)

الدولار يرتفع وسط مخاوف حرب التجارة الأمريكية الصينية

الرئيس نيوز

جثة رجل يرتدي "قميص نوم" تثير الذعر في "مدينة السلام"

موقع عالمي: إنشاء أول قطار "أحادي القضبان" في مصر

سارة عصام.. "فرعونية" تقتحم قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

رئيس الوزراء يصدر قرار بتحديد إجازة عيد الفطر للعاملين بالحكومة

ضبط مصوغات مرصعة بـ"الماس" قيمتها مليون جنيه في مطار القاهرة

كشكول

بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر

شروط التقديم في مدارس المتفوقين STEM

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر

الأمير يتفقد امتحانات دراسات بوسعيد

محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 82.3 %

الأمصار

الكويت: 6 ملايين و834 ألف دينار تبرعات لاغاثة الشعبين السوري واليمني

الرئيس النمساوي يواصل مشاوراته مع قادة الأحزاب لاختيار مستشار توافقي جديد

انتخابات إسرائيل.. جولة اتهامات متبادلة بين نتنياهو وليبرمان

أول رد من "أردوغان" على انتقادات "الاتحاد الأوروبي"

في تصعيد جديد.. الصين تحذر أميركا من "اللعب بالنار"

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

حقائق "مخيفة" عن فرشاة الأسنان.. كيف تحمي نفسك؟

ماذا تفعل عندما ترتفع حرارة هاتفك؟

"مصر للطيران" تتعاقد مع "آيروموبايل" لإتاحة خدمات الاتصالات

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

تناول الخضروات يقي الرجل من أمراض القلب والسمنة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎