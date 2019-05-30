مدرب كينيا يعلن القائمة الأولية استعدادا للمشاركة في أمم إفريقيا

أعلن الفرنسي سباستيان مينييه، المدير الفني لمنتخب كينيا، القائمة الاولية لمنتخب كينيا استعدادا للمشاركة فى نهائيات أمم أفريقيا التى تنطلق فى مصر فى 21 من شهر يونيو القادم.



واستبعد مينييه 3 لاعبين من القائمة التي تسافر إلى فرنسا لخوض معسكر تدريبي قبل البطولة، حيث خرج من القائمة المهاجم المخضرم آلان وانجا نجم المريخ السوداني الأسبق، الذي يلعب حاليًا في نادي هومبوي، حيث يحتل صدارة هدافي الدوري الكيني، كما استُبعد بريان بويري حارس مرمى فريق شاركز الكيني، وواين إيسوزا لاعب وسط فريق ليوباردز الكيني.



وضمت قائمة منتخب كينيا التي تغادر إلى فرنسا 27 لاعبًا، وجاءت كالتالي:



حراسة المرمى: باتريك ماتاسي (سان جورج الإثيوبي)، فاروق شيكالو (بانداري الكيني)، جون أويمبا (كاريوبانجي شاركز الكيني).



الدفاع: ديفيد أوينو (زيسكو الزامبي)، برايان مانديلا (مارتيزبرج الجنوب أفريقي)، موسى محمد (نكانا الزامبي)، فيلمون أوتينيو وجوش أونيانجو (جورماهيا الكيني)، عبود عمر (سيبسي الروماني )، إيريك أوما (فاسيلوند السويدي).



الوسط: فيكتور وانياما (توتنهام)، إسماعيل جونزاليز (لاس بالماس الإسباني)، أنتوني أكومو (زيسكو الزامبي)، دينيس أومينو (سوفاباكا)، إريك جوانا (آي إف بروما السويدي)، فرانسيس كاتا (جورماهيا الكيني)، وبول ويري (ليوباردز الكيني)، جوانا أمولو (سيركل بروج البلجيكي)، كليفتون مييسو (أولمبيكو مونتيجو البرتغالي).



الهجوم: أوفيلا أوشينج (فاسيلوند السويدي)، أيوب تيمبي (بينج ريني الصيني)، ميشيل أولينجا (كاشيوا الياباني)، كريستوفر مبامبا (أوديفولد السويدي)، جون أفيري (سوفاباكا الكيني)، مسعود جوما (بلا فريق.



ويخوض منتخب كينيا مباراتين وديتين مع منتخبي مدغشقر والكونغو الديمقراطية خلال معسكره التدريبي في فرنسا.



ويلعب منتخب كينيا في المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الجزائر والسنغال وتنزانيا.