أمسيات أدبية ومسابقات ثقافية وورش حكي بثقافة المنوفية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنوفية، حيث أقام قصر ثقافة شبين الكوم أمسية شعرية لأعضاء نادي الأدب بحضور محمود سعد، السيد موسي، محمود عبدالنبي، عبدالمقصود الصياد وتناولت الأمسية بعض الأشعار عن ليلة القدر.



كما أعدت مكتبة حديقة الطفل بالشهداء مسابقة فنية وثقافية للأطفال وذلك تحت إشراف مسئول النشاط.



وقام بيت ثقافة تلا بعرض مسرح عرائس للطفل بعنوان "عادات رمضانية" تحت إشراف تميم حجازى، وتناول العرض أهم العادات الرمضانية فى بلدنا الحبيبة مصر، بجانب ذلك أقيمت ورشة حكي بعنوان "الرحمة والأمانة" تحت إشراف مسئول النشاط وتناولت الورشة كيفية تعلم الطفل الرحمة والأمانة بين بعضهم البعض.



عقد بيت ثقافة منوف محاضرة بعنوان "دور الشباب في مواجهة الشائعات" ألقاها الأستاذ أحمد الخضراوي، وتحدث عن التحديات التي تواجه الشباب اليوم وهي انتشار الشائعات السلبية المغرضة التي تستهدف عقل الإنسان وقلبه ونفسه، حيث إن ميدانها هو الشخصية وتستهدف الفكر والعقيدة والروح لتحطيم معنويات الفرد الذي يعيش في المجتمع المستهدف بالإشاعة فيكون معرضًا دائمًا لكثيرٍ من الأمراض النفسية والاجتماعية التي تسيطر عليه وتتحكم في تصرفاته وأفعاله.



بالإضافة إلى مناقشة كتاب للأطفال بعنوان (دمياط) تأليف مصطفي بكر، كما أقيمت قراءة حرة، إلى جانب تنظيم مسابقة ثقافية للأطفال في المعلومات العامة، واختتمت أنشطة الموقع بورشة فن للأطفال بعنوان "فانوس رمضان" تحت إشراف الأستاذ عادل الكومي.