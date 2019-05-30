لقاء مفتوح مع أعضاء جميعة كتاب الدراما باتحاد كتاب مصر.. الليلة

تستضيف شعبة السيناريو، بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الكبير الدكتور علاء عبد الهادى، لقاء مفتوح مع جمعية كتاب الدراما العربية التى تضم فى عضويتها كبار كتاب الدراما من أعضاء الاتحاد، لمناقشة القضايا الخاصة بالمؤلف الدرامى وما آلت إليه الدراما فى ظل ما يحدث من مستجدات، وذلك مساء اليوم الخميس، فى تمام الساعة التاسعة مساء، بمقر الاتحاد بالزمالك.



ويشارك فى اللقاء كلا من كتاب السيناريو الآتي أسماؤهم وهم: بشير الديك، وأيمن سلامة، والسيناريست محمد أبو العلا السلامونى، والشاعر أيمن بهجت قمر، والسيناريست مجدى صابر، والسيناريست محمد الغيطى، وكرم النجا، والدكتورة أمل عفيفى، ورانيه أبو العينين، وسماح الحريرى، وآخرين.