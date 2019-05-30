بعد استقالته.. ترامب يكشف فضيحة مدوية لروبرت مولر

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فضيحة جديدة متعلقة بروبرت مولر المحقق الأمريكي الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعام 2016.



وقال ترامب فس تصريح عبر حسابه على موقع "تويتر" مساء اليوم الخميس، إن روبرت مولر جاء إلى المكتب البيضاوي فور فوزه بالرئاسة لطلب تعيينه مديرًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.



وأوضح ترامب، أن روبرت مولر كان بالفعل في هذا المنصب لمدة 12 سنة، لكن ترامب أخبره برفضه تعينه في هذ المنصب مجددا.



وأضاف ترامب "في اليوم التالي تم تعيين مولر مستشارًا خاصًا، وهذا تضارب في المصالح بشكل واضح"، وذلك في إشارة إلى تعيينه نكاية فيه بعد فوزه بالرئاسة من أجل قيادة تحقيقات مفبركة لإخراجه من البيت الأبيض بدعم من الديمقراطيين.



وأعرب الرئيس الأمريكي ترامب، أمس عن سعادته بتبرئته من التواطؤ مع روسيا في الانتخابات الأمريكية لعام 2016، في تقرير روبرت مولر، مؤكدا أن قضية تورطه في التوطؤ مع روسيا أغلقت، باستقالة مولر من منصبه.



وأعلن روبرت مولر في وقت سابق أمس استقالته رسميا من وزارة العدل الأمريكية، قائلا إن اتهام الرئيس دونالد ترامب بجريمة فدرالية خلال فترة ولايته غير ممكن.