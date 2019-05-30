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الخميس 30/مايو/2019 - 05:38 م

ناد أوروبي "المستفيد الأكبر" من تتويج تشيلسي باليوروبا ليج

ناد أوروبي المستفيد
وكالات
dostor.org/2649066

لم يكن تشلسي الإنجليزي الفريق الوحيد الذي احتفل بنتيجة نهائي بطولة يوروبا ليج مساء الاربعاء، فانتصار "البلوز" وهزيمة أرسنال كان له تأثير على مشاركة أحد الأندية بدوري أبطال أوروبا.

واحتفلت جماهير ليون الفرنسي بانتصار تشلسي في بطولة يوروبا ليج، لأنه حرم أرسنال من المشاركة بدوري أبطال أوروبا، وأهدى النادي الفرنسي مقعدا مباشرا في البطولة الأوروبية الكبيرة الموسم المقبل.

ومع حلول ليون بالمركز الثالث في الدوري الفرنسي، كان سيتوجب عليه خوض تصفيات دوري أبطال أوروبا، في حال تأهل أرسنال لدوري الأبطال عن طريق بوابة اليوروبا ليج، ولكن فشل أرسنال أهدى ليون مقعدا مباشرا من دون الحاجة لخوض التصفيات.

وكتب رئيس ليون جان ميشيل أولاس على حسابه بموقع تويتر: "برافو لتشلسي لهذا الانتصار الجميل، وشكرا لنجولو كانتي وأوليفييه جيرو لأنهم منحونا السعادة بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا"

واستفاد ليون للمرة الثانية من بطولة اليوروبا ليج، حيث ساعد تتويج أتلتيكو مدريد الإسباني بالبطولة على حساب مرسيليا الفرنسي الموسم الماضي في تأهله مباشرة لدوري الأبطال.

ووصل ليون لدور الـ16 هذا الموسم في "التشامبيونزليج"، قبل أن يخرج بخماسية ثقيلة على يد برشلونة الإسباني بقيادة نجمه ليونيل ميسي.

وكان تشلسي فد حقق لقب اليوروبا ليج مساء الأربعاء بعد هزيمته أرسنال بنتيجة 4-1 في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وسيشارك ليون رفقة أندية ليل وباريس سان جرمان بدوري أبطال اوروبا كممثلين عن فرنسا الموسم المقبل.

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