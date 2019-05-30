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الخميس 30/مايو/2019 - 05:31 م

بالأسماء.. الفائزون بقرعة الحج في نقابة الصحفيين

بالأسماء.. الفائزون
الحسين عبيد
dostor.org/2649060

أعلن حسين الزناتى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، نتيجة قرعة طلبات التأشيرات المجانية التى تقدم بها الزملاء لموسم حج هذا العام بحضور عدد كبير من الزملاء المتقدمين، والتي أسفرت عن اختيار مائة من الزملاء للحصول على التأشيرات.

وقال الزناتى، قبل إجراء القرعة، إن عدد المتقدمين بلغ 309 زملاء وزميلات، وتم استبعاد 11 منهم لحصولهم على تأشيرات خلال العامين الماضيين، بينما تم إجراء القرعة على 298 زميلا من داخل النقابة تم الاستقرار على أسماء الفائزين منهم فى حالة حصول النقابة على هذه التأشيرات من السفارة السعودية، كما جرى خلال العامين الماضيين.

وأضاف أنه بعد موافقة نقيب الصحفيين ضياء رشوان تم إجراء القرعة العلنية بالدور الرابع بمقر النقابة ظهر اليوم الخميس، موضحا أنه لن يتم تقديم الأسماء إلا بعد موافقة السفارة السعودية على تقديم التأشيرات هذا العام كما حدث فى العامين الماضيين.

ولفت إلى أن التبكير بعملية التقديم وإجراء قرعة للأسماء هدفها أن يكون الزملاء على استعداد من الآن بدلا من عملية التأخير التى أدت العام الماضى إلى غلق باب السفر لولا تدخل النقابة لدى السلطات السعودية لفتحه قبل موسم الحج بأيام قليلة.

والفائزون هم:
م الاسم الجريدة
1 نور الهدى زكى محمد العربى
2 حسن سعودى مجلة اكتوبر
3 اسلام جمال محمد المنسي الصحفى بجريدة الفتح
4 عبدالصمد جابر عبدالصمد حسين الصحفى بروزاليوسف
5 مرفت حسن حسنين الاهرام
6 محمود محمد مصطفى وكالة أنباء الشرق الاوسط
7 وليد مجدى محمد المصري اليوم
8 منى امين بدوى عثمان مجلة الزهور
9 محمد عباس احمد عبدالسميع الصحفى بالمصري اليوم
10 سامية محمد امين الصحفية بجريدة العمال
11 فارس رجب عبدالله عوض روزاليوسف
12 مى محمود محمد عطية المختار الاسلامى
13 عماد حمدى عبدالغنى السيد جريدة الكرامة
14 صالح فرج السيد الفتيانى مجلة أكتوبر
15 خالد محي عبدالعزيز حجاج المصرى اليوم
16 اشرف محمد عبدالحميد ادريس العقارية
17 وسام محمد ابراهيم على الجمهورية
18 جمال الدين مصطفى معاش أ.ش.أ
19 حسن محمود محمد صحفى حر
20 محمد احمد السيد الصحفى أ.ش.أ
21 السيد علاء الدين السيد عبدالصمد الشروق
22 علا عبد اللاه احمد محمد اخبار اليوم
23 لبنى على عبد الغفار الجمهورية
24 امانى خالد عبدالسميع الجمهورية
25 محمد عدلي محمد محمد الصحفى بالاهرام
26 سمر عبدالرحمن بسيونى الوطن
27 سمير دسوقى محمد حسين الصحفى بجريدة الاحرار
28 ايمن ابراهيم السيد وكالة أنباء الشرق الاوسط
29 محمود محمد احمد الاخبار
30 محمود مكاوى محمود الاهرام
31 محمد جمال محمد خليل الجمهورية
32 ماجدة ابراهيم السيد صحفية معاش الرأي
33 شريف سمير فرج محمد المصرية
34 محمد عادل عبدالدايم اسماعيل العربى
35 طارق عبدالصمد عجلان جريدة المساء
36 سامح محمد محمود محمد الشرق الاوسط اللندنية
37 سعاد محمد ابوالنصر غانم البورصة
38 خالد سيد جوده الاهرام
39 محمد سعد محمد محمد الحداد الصحفى بالمصريون
40 يحيي محمد على الصباغ جريدة المصرية
41 اميره يس محمد العنانى المشهد
42 خالد محمد محمود مصطفى جريدة الشروق
43 محمد على عنز الصحفى بالاهرام
44 رحاب ابراهيم محمد السعيد الصحفية بدار التحرير
45 ريهام عبدالحميد امام عيد جريدة الجمهورية
46 محمد منير فايق الاخبار
47 زهران جلال احمد سليم الصحفى بجريدة الكرامة
48 محمد احمد احمد زياده الاهرام
49 جمال جبريل محفوظ احمد وكالة أنباء الشرق الاوسط
50 كمال الدين على ابراهيم صحفى حر
51 حسام السيد حسن معاش دار المعارف
52 محسن عبدالحكيم مصطفى صحفى حر
53 بشير عبدالفتاح السيد الاهرام
54 نورا محمد حسن السيد اخبار اليوم
55 عمرو احمد محمد محمد الاهرام
56 وفاء احمد محمد معاش دار الهلال
57 محمد عبدالخالق امين الصحفى بروزاليوسف
58 عبداللطيف محمد محمود السوق العربية
59 محمود محمد شوقى مجلة الاذاعة والتليفزيون
60 نهال محمد عبدالمجيد العقارية
61 احمد نبيل عبدالعزيز العمال
62 محمد محمد عباس منازع القوصى الاهرام
63 احمد سعد شعبان احمد الصحفى بالغد
64 السيد نبيل محمد الجمهورية
65 احمد عبدالباسط هريدى مجلة الاذاعة والتليفزيون
66 حماده محمد بكر احمد الوفد
67 اشرف عبداللطيف عبدالعزيز الصحفى بجريدة العمال
68 حجاج ابراهيم حسين ابراهيم الاهرام
69 محمود محمد فتحى على الصيفى جريدة الدستور
70 احمد ابوالفتوح ابراهيم الصحفى أ.ش.أ
71 جلال محمد حسن صحفى حر
72 محمد احمد يوسف الدردير العالم اليوم
73 رؤوف عباس عباس عبيد الوطنى اليوم
74 سناء مدنى عرابى الصحفية بالاهرام
75 محمد طلعت محمد سلامة عقل الجمهورية
76 محاسن عبدالله سنوسي مهدى المصري اليوم
77 عماد عبدالفتاح سعد وكالة أنباء الشرق الاوسط
78 عبدالراضي عطا هاشم زناتى الصحفى بجريدة المصريون
79 احمد عبدالمجيد منيسى الاهرام
80 رفعت كامل محمود صحفى حر
81 شريف محمد ابراهيم الملاح الجمهورية
82 محمد محمد حسن دار الهلال
83 سلوى محمد عبدالحليم علوانى الاسبوع
84 سمير محمد محمد السيد مجلة الاذاعة والتليفزيون
85 محمد صالح حسن صحفى حر
86 احمد محمد يحيي محمد زهران الشروق
87 داليا محمد عبدالمنعم المصري اليوم
88 ليلى عبدالباسط الصحفية بجريدة الشروق
89 صفوت عبدالعظيم وهبه الاهرام
90 محمد حسين سيد احمد صحفى حر
91 اسامه عبدالمقصود الملاح وكالة أنباء الشرق الاوسط
92 محمد سيد جابر محمد جريدة اليوم
93 عصمت توفيق عبيد سلامه جريدة المساء
94 عبير عاطف عباس عبدالوهاب الدستور
95 على رضوان ابراهيم صحفى حر
96 اشرف حامد محمود فرع النقابة بالاسكندرية
97 عصام محمود عبدالله عامر فرع النقابة بالاسكندرية
98 سحر عثمان احمد عبدالرحمن فرع النقابة بالاسكندرية
99 هدى مصطفى احمد فرع النقابة بالاسكندرية
100 احمد محمد فاروق فرع النقابة بالاسكندرية

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