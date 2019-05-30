بالأسماء.. الفائزون بقرعة الحج في نقابة الصحفيين

أعلن حسين الزناتى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، نتيجة قرعة طلبات التأشيرات المجانية التى تقدم بها الزملاء لموسم حج هذا العام بحضور عدد كبير من الزملاء المتقدمين، والتي أسفرت عن اختيار مائة من الزملاء للحصول على التأشيرات.



وقال الزناتى، قبل إجراء القرعة، إن عدد المتقدمين بلغ 309 زملاء وزميلات، وتم استبعاد 11 منهم لحصولهم على تأشيرات خلال العامين الماضيين، بينما تم إجراء القرعة على 298 زميلا من داخل النقابة تم الاستقرار على أسماء الفائزين منهم فى حالة حصول النقابة على هذه التأشيرات من السفارة السعودية، كما جرى خلال العامين الماضيين.



وأضاف أنه بعد موافقة نقيب الصحفيين ضياء رشوان تم إجراء القرعة العلنية بالدور الرابع بمقر النقابة ظهر اليوم الخميس، موضحا أنه لن يتم تقديم الأسماء إلا بعد موافقة السفارة السعودية على تقديم التأشيرات هذا العام كما حدث فى العامين الماضيين.



ولفت إلى أن التبكير بعملية التقديم وإجراء قرعة للأسماء هدفها أن يكون الزملاء على استعداد من الآن بدلا من عملية التأخير التى أدت العام الماضى إلى غلق باب السفر لولا تدخل النقابة لدى السلطات السعودية لفتحه قبل موسم الحج بأيام قليلة.



والفائزون هم:

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5 مرفت حسن حسنين الاهرام

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9 محمد عباس احمد عبدالسميع الصحفى بالمصري اليوم

10 سامية محمد امين الصحفية بجريدة العمال

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14 صالح فرج السيد الفتيانى مجلة أكتوبر

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42 خالد محمد محمود مصطفى جريدة الشروق

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45 ريهام عبدالحميد امام عيد جريدة الجمهورية

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47 زهران جلال احمد سليم الصحفى بجريدة الكرامة

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50 كمال الدين على ابراهيم صحفى حر

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