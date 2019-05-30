الإسترليني ينزل عن مستوى 1.26 دولار للمرة الأولى منذ الثالث من يناير

تراجع الجنيه الإسترليني عن مستوى 1.26 دولار أثناء التعاملات اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ الثالث من يناير، موسعا خسائره التي مني بها مؤخرا بفعل علامات على أن أي خلف لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من المرجح أن يكون مؤيدا لخروج غير سلس من الاتحاد الأوروبي.



وهبط الإسترليني 0.3% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2580 دولار، قبل أن يتعافى إلى 1.2604 بحلول الساعة 1525 بتوقيت جرينتش.



وتراجعت العملة البريطانية 0.2% أمام اليورو إلى 88.34 بنس.