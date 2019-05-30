"تكنولوجيا الاتصالات الإلكترونية".. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة العامة للكتاب، اليوم الخميس، كتابًا بعنوان "تكنولوجيا الاتصالات الإلكترونية وتحديات التغيير" تأليف داليا جمال طاهر.



وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الخميس - أن الكتاب يتناول التطورات التكنولوجية الحديثة في منتصف عقد التسعينيات في القرن الماضي والتي أحدثت نقلة نوعية وثورة حقيقية في عالم الاتصال، حيث انتشرت شبكة الإنترنت وربطت أجزاء العالم ومهدت الطريق لكافة المجتمعات للتقارب والتعارف وتبادل الآراء والأفكار، وأصبحت أفضل وسيلة لتحقيق التواصل بين الأفراد والجامعات.



كما يتحدث الكتاب عن ظهور المواقع الإلكترونية والمدونات الشخصية التي غيرت مضمون وشكل الإعلام الحديث وخلقت نوعا من التواصل بين أصحابها ومستخدميها من جهة وبين المستخدمين أنفسهم من جهة أخرى، وأصبح ما يحدث في أي مكان يصل فورًا إلى كافة الأرجاء وأصبح التواصل بين الشعوب أسهل وأسرع كذلك أصبح تبادل المعلومات متاحا للجميع.



وينقسم الكتاب إلى أربعة فصول يتناول الفصل الأول منها الاتصالات الإلكترونية مفهومها ونشأتها، ويتناول الفصل الثاني تكنولوجيا الاتصالات الإلكترونية، فيما يتحدث الفصل الثالث عن تطور وسائل الاتصال الإلكترونية، وأخيرًا الفصل الرابع يبحث في مخاطر وتحديات تكنولوجيا الاتصالات الإلكترونية.