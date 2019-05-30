صدور طبعة مصرية من رواية "بريد الليل" الفائزة بالبوكر العربية

أصدرت مكتبة تنمية بالتعاون مع دار الآداب اللبنانية، طبعة مصرية من رواية هدى بركات "بريد الليل" الفائزة بجائزة البوكر العربية لهذا العام.



وعبرت الكاتبة اللبنانية هدى بركات عن سعادتها بصدور طبعة مصرية من روايتها، وقالت "زرت القاهرة أثناء انعقاد معرض الكتاب في يناير الماضي، ووجدت حفاوة كبيرة من القراء وكان السؤال هو "كيف يمكن لهم الحصول على أعمالي ولذلك أشكر مكتبة (تنمية) على إتاحة الرواية في القاهرة بأسعار مقبولة.. فكرة رائعة تعني أن الرواية في الطريق لشريحة أوسع وهذا الأمر يسعد أي كاتب".



وأضافت الفائزة بجائزة البوكر العربية: قبل سنوات طويلة أتاح الصديق الراحل إبراهيم أصلان طباعة روايتين لي هما "حجر الضحك" و"أهل الهوى" في سلسلة شعبية كان يشرف عليها في قصور الثقافة ومن خلالها وجدت دوما قراء مصريين أحبوا أعمالي وارتبطوا بها كما ارتبطت أنا بمبدعين مصريين أثروا في تكويني وذائقتي لسنوات طويلة.



ووفقا لبيان لجنة البوكر العربية، فإن رواية "بريد الليل" تعبر عن تجربة في الكتابة الروائية شديدة الخصوصية بتكثيفها واقتصادها اللغوي وبنائها السردي وقدرتها على تصوير العمق الإنساني، ويتمثل تحديها الكبير بأنها استخدمت وسائل روائية شائعة وأفلحت في أن تبدع داخلها وأن تقنع القارئ بها.



ولدت هدى بركات في بيروت عام 1952، وعملت في التدريس والصحافة وتعيش حاليا في باريس، حيث أصدرت 6 روايات ومسرحيتين ومجموعة قصصية، إضافة إلى كتاب يوميات.



وقررت مكتبة "تنمية" مؤخرا الماضي اصدار طبعة مصرية من رواية "سيدات القمر" للكاتبة العمانية جوخة الحارثي التي فازت بجائزة المان بوكر الدولية في إطار اتفاق مع دار الآداب البيروتية.