إعلان نتيجة قرعة طلبات تأشيرات الحج المجانية بنقابة الصحفيين

أعلن حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، نتيجة قرعة طلبات التأشيرات المجانية التي تقدم بها الزملاء لموسم حج هذا العام بحضور عدد كبير من الزملاء المتقدمين، والتي أسفرت عن اختيار مائة من الزملاء للحصول على التأشيرات.



وقال الزناتى قبل إجراء القرعة إن عدد المتقدمين بلغ ٣٠٩ زملاء، تم استبعاد ١١ منهم لحصولهم على تأشيرات خلال العامين الماضيين، بينما تم إجراء القرعة على ٢٩٨ زميلا داخل النقابة، وتم الاستقرار على أسماء الفائزين منهم في حالة حصول النقابة على هذه التأشيرات من السفارة السعودية كما جرى خلال العامين الماضيين.



وأضاف أنه بعد موافقة نقيب الصحفيين ضياء رشوان تم إجراء القرعة العلنية بالدور الرابع بمقر النقابة ظهر اليوم الخميس، موضحا أنه لن يتم تقديم الأسماء إلا بعد موافقة السفارة السعودية على تقديم التأشيرات هذا العام كما حدث فى العامين الماضيين.



ولفت إلى أن التبكير بعملية التقديم وإجراء قرعة للأسماء هدفه أن يكون الزملاء على استعداد من الآن بدلا من عملية التأخير التي أدت العام الماضى إلى غلق باب السفر لولا تدخل النقابة لدى السلطات السعودية لفتحه قبل موسم الحج بأيام قليلة.