تشاكا يعرب عن خيبة أمله بعد تفويت أرسنال فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا

أعرب الدولي السويسري، جرانيت تشاكا، عن إحباطه بعدم تمكن فريقه نادي أرسنال الإنجليزي من التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد الخسارة أمام تشيلسي (1-4) بنهائي الدوري الأوروبي.



وأكد تشاكا، في تصريحات نقلتها صحيفة "الإندبندنت" البريطانية اليوم الخميس، أن من المؤسف عدم تواجد المدفعجية في دوري الأبطال، قائلا "بالطبع، ذلك أمر مؤلم لأنني أعتقد بأننا قدمنا موسمًا جيدًا باستثناء المباريات الخمس الأخيرة في البريميرليج".



وأضاف لاعب خط الوسط السويسري "ستكون لدينا فرصة ثانية للعودة مجددًا والذهاب إلى دوري الأبطال، لكن إذا لم تنتهز الفرص التي تظهر أمامك، فعندها ستبقي في الدوري الأوروبي".



يذكر أنه بعد هزيمة آرسنال أمس، واحتلاله المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن الفريق اللندني سيشارك في مسابقة الدوري الأوروبي مجددًا الموسم المقبل.