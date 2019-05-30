محافظ بني سويف يعتمد خطة الاستعدادات لعيد الفطر

اعتمد محافظ بني سويف المستشار هاني عبد الجابر، الخطة الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، والتي تضمنت خطط عمل القطاعات الخدمية والمرافق خلال العيد بشأن تأمين المرافق والخدمات الحيوية وتوفير الأجواء والتيسيرات اللازمة للمواطنين في هذه المناسبة السعيدة.



وكشف محافظ بني سويف - في تصريح صحفي اليوم الخميس - أنه سيتم رفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ في المنشآت الصحية في المدن والقرى، وتشكيل غرفة أزمات فرعية داخل كل مستشفى تحت إشراف وكيل الوزارة، كما سيتم تكثيف حملات التفتيش على الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشديد الرقابة على الباعة الجائلين.



وأشار إلى أن الإدارة العامة للبيئة ستقوم بتكثيف أعمال المرور على الأماكن التي تشهد إقبالًا كثيرا من المواطنين خلال أيام العيد مثل الحدائق العامة والكافيهات والمطاعم والبواخر والمراكب الشراعية للتأكد من تنفيذ الاشتراطات البيئة والصحية، وعمل محاضر للمنشآت غير الملتزمة بقانون البيئة والصحة المهنية.



وأوضح المحافظ أن إدارة المرور ستقوم بتنظيم خدمات على الطرق السريعة ومداخل ومخارج المدن والطرق الزراعية والصحراوية وأماكن تجمعات المواطنين في المرافق والمنتزهات ومتابعة حركة السيارات والنقل جماعي لنقل المواطنين وضبط حركة المرور في الشوارع والتصدي للمخالفات المرورية وخاصة المواقف العشوائية، كما شدد على إعداد جداول بالمناوبات للعمل في كافة القطاعات على مدار الساعة وإعلان هذه المناوبات في مكان ظاهر في كل موقع مع الخط الساخن أو أرقام الاتصال للتعامل مع أي بلاغات او حالات طارئة مع تواجد رئيس القطاع أو النائب أو الوكيل في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، التموين، الصحة، الطب البيطري التضامن الاجتماعي والمستشفيات، الوحدات الصحية وغيرها من المواقع والمرافق الخدمية الحيوية.