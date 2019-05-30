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الخميس 30/مايو/2019 - 04:37 م

وزير الري يبحث خطة التوعية بترشيد المياه وتطويرها في المرحلة المقبلة

وزير الري يبحث خطة
وائل القمحاوى
dostor.org/2649005

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الوارد المائية والري، اجتماعا بحضور القيادات التنفيذية بوزارة الموارد المائية والري وممثلي كافة الجهات المعنية، لبحث الاستراتيجية القومية الموضوعة للتناول الإعلامي للملف المائي والخطة الإعلامية وتقييم جهود التوعية بترشيد المياه.

تم عرض فيديو مجمع عن مجهودات التوعية بترشيد المياة من خلال إعداد أفلام وثائقية وحملات توعية فى وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى عقد العديد من الندوات والمؤتمرات فى المدارس ودور العبادة، وتم الإشارة الى إعداد كُتيب حقائق وأرقام الذى يستهدف توفير كافة المعلومات الصحيحه بخصوص الشأن المائى للمواطن.

والجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بالإعداد والتجهيز لأسبوع القاهرة الثانى للمياة المقرر عقده خلال الفترة 20-24 أكتوبر 2019 والذى يتم تناول الأبحاث المعنية بالندرة المائية وأيضا عرض تجارب المزارعين الناجحة، ويأتى ذلك ضمن خطة الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ الاستراتيجية القومية للمياه بمحاورها الأربعة (تنمية الموارد المائية، تحسين نوعية المياه، ترشيد المياه، تهيئة البيئة المحيطة).

ووجه الدكتور عبدالعاطى بضرورة الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لتوعية المواطن بترشيد المياه فى ظل ما نواجهه من تحديات خاصة بالنُدرة المائية واتساع الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات وخصوصا مع ما نواجهه من معدلات الزيادة السكانية الكبيرة.

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