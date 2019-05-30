دعم رسمي للترجي في تونس قبل ملاقاة الوداد المغربي

حظي فريق الترجي التونسي، بدعم رسمي قبل المواجهة المرتقبة ضد الوداد البيضاوي المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم غدا الجمعة باستاد رادس.



والتقى رئيس الترجي حمدي المدب، اليوم الخميس، برئيس الحكومة يوسف الشاهد، حيث حظي بدعم ومؤازرة حكومية لتحقيق اللقب الثاني على التوالي والرابع في تاريخ النادي.



كما حضرت وزيرة الشباب والرياضة بالنيابة سنية بالشيخ إحدى حصص التدريب لفريق الترجي لتقديم الدعم للاعبين والجهاز الفني، وحثهم على الفوز باللقب وإدخال الفرحة إلى الشعب التونسي.



ويتوقع حضور أكثر من 50 ألف مشجع من أنصار الترجي في استاد رادس غدا الجمعة.



وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الطرفين انتهت بالتعادل1-1.