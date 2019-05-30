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الخميس 30/مايو/2019 - 04:33 م

"تخويف" الأطفال في الصغر وراء إصابتهم بالسمنة في الكبر

تخويف الأطفال في
إسلام جمال
dostor.org/2649000

كشفت دراسة جديدة نشرها موقع "ديلي ميل" البريطاني، أن ترهيب الأطفال في الصغر وراء إصابتهم بزيادة الوزن في الكبر.

وأكد الباحثون من جامعة "اريزونا" أن تخويف الأطفال يتسبب في قلة نشاط الغدة الدرقيةل، الأمر الذي يدفع جسمهم لتقبل الدهون بشكل كبير، مقارنة بغيرهم.

وأجريت الدراسة، على أكثر من 100 طفل يعانون من مرض الخوف النفسي، وأظهرت النتائج، أن الأطفال الذين تعرضوا للتخويف كانوا أكثر وزنًا من غيرهم.

وأشار الباحثون، أن الإكتئاب، قد يكون المرض النفسي الآخر الذي قد يساعد بشكل كبير في الإصابة بالسمنة المفرطة عند الأطفال.

من جانبه أكد الدكتور "فرانك وليم" أحد المشرفين على الدراسة، أن البالغين أصحاب الأوزان الزائدة كانوا في الصغر يخشون من أبائهم وأمهاتهم بشكل زائد عن الحد.

وطلب الباحثون، من الآباء والأمهات، بضرورة اتباع أساليب العقاب الصحيحة، حتى لا يتسببان في الكثير من المشكلات النفسية لدى أطفالهم.

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