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الخميس 30/مايو/2019 - 04:23 م

نكهات السجائر الإلكترونية قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

نكهات السجائر الإلكترونية
إسلام جمال
dostor.org/2648995

انتشر مؤخرًا استخدام السجائر الإلكترونية بالنكهات المختلفة، خاصة بين المراهقين والفتيات، الأمر الذي قد يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة الجسدية.

فقد كشفت دراسة جديدة، أن النكهات المستخدمة في السجائر الإلكترونية ضارة بصحة القلب والأوعية الدموية.

ووفٌقا لما ذكره موقع "onlymyhealth" تشير دراسة إلى أن النكهات المستخدمة في السجائر الإلكترونية وخاصة القرفة والمنثول عند استنشاقها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ودرس الباحثون، تأثير النكهة المستخدمة في السجائر الإلكترونية على الخلايا البطانية الموجودة في البطانة الداخلية للأوعية الدموية.

تم نشر الدراسة في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، وقد أوضحت أن الخلايا البطانية عند تعرضها لنكهة سائلة بعد استخدام السجائر الإلكترونية تظهر زيادة في مستويات الجزيئات المتورطة في تلف الحمض النووي وموت الخلايا.

وقد تم اعتبار السجائر الإلكترونية بديلًا أكثر أمانًا عن السجائر التقليدية، لكن الدراسة ذكرت أيضًا أنه ليس خيارًا أكثر أمانًا للاختيار.

وقال جوزيف واهو، أستاذ بجامعة ستانفورد، وأحد المشرفين علي الدراسة، إن السجائر الإلكترونية ليست بديلًا آمنًا للسجائر التقليدية.

بصرف النظر عن زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، هناك العديد من الآثار الضارة الأخرى للتدخين السجائر الإلكترونية، ومنها إدمان النيكوتين في سن مبكرة للغاية.

وأشار الباحثون، أنه يمكن أن تؤدي أيضًا إلى مشاكل صحة الفم مثل أمراض اللثة وفقدان الأسنان وما إلى ذلك.

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