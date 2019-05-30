الخارجية الروسية تنفي اتهامات واشنطن لها بانتهاك معاهدة تجميد التجارب النووية

نفت موسكو اتهامات واشنطن لها بانتهاك معاهدة تجميد التجارب النووية، واصفة التصريحات الأمريكية بهذا الشأن بالاستفزازية.



وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان اليوم الخميس - أن روسيا تعتبر تصريحات الولايات المتحدة بشأن احتمال قيام روسيا بإجراء تجارب نووية سرية بقدرات منخفضة استفزازًا صارخًا، موضحًا أن هذه الاتهامات لا أساس لها على الإطلاق من الصحة وتهدف إلى تشويه سمعة روسيا وتحويل انتباه المجتمع الدولي عن رفض الولايات المتحدة المصادقة على معاهدة حظر التجارب النووية.



وأضافت أن موسكو لا تستبعد استخدام واشنطن لهذه الحجة لاستئناف تجاربها الشاملة للأسلحة النووية، مؤكدًا أن روسيا الاتحادية تلتزم بصرامة بمعاهدة تجميد التجارب النووية.