الجزائر تعلن قائمتها لبطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر 2019

أعلن جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قائمة لاعبي منتخب بلاده المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر الشهر المقبل.



وضمت القائمة التي نشرها موقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم كلا من:



في حراسة المرمى: رايس مبولحي، والكسندر أوكيدجا، وعز الدين دوخة.



في الدفاع: يوسف عطال، ومهدي زفان، وعيسى ماندي، ومهدي تاهرات، وجمال بلعمري، ورامي بن سبعيني، ومحمد فارس، ورفيق حليش.



وفي خط الوسط: سفيان فيغولي، وهشام بوداوي، وعدلين قديورة، ومهدي عبيد، وإسماعيل بن ناصر، وهاريس بلقبلة.



وفي الهجوم: رياض محرز، وياسين براهيمي، ويوسف بلايلي، وآدم أوناس، وبغداد بونجاح، وإسلام سليماني.



وتخوض الجزائر البطولة في إطار المجموعة الثالثة التي تضم أيضا السنغال وكينيا وتنزانيا وتقام مبارياتها بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.