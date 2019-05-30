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الخميس 30/مايو/2019 - 04:03 م

رئيس الأركان يتفقد قوات التأمين بشمال ووسط سيناء

رئيس الأركان يتفقد
أ ش أ
dostor.org/2648983

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددًا من الأكمنة والارتكازات الأمنية بشمال ووسط سيناء خلال زيارته لقوات التأمين التي تؤدي مهامها في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية خلال اليومين الماضيين.

وتابع رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء، وفى اليوم الأول التقى الفريق محمد فريد عناصر القوات المسلحة والشرطة، وشاركهم تناول وجبة الإفطار، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واعتزازهما بما يقومون به من أعمال بطولية ساهمت في اقتلاع جذور الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء والانطلاق بقوة في تنفيذ خطط ومسارات التنمية الشاملة على أرض سيناء الحبيبة.

وأكد الفريق محمد فريد ثقة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة الكاملة في قدرة مقاتلي شمال ووسط سيناء على تنفيذ مهامهم بكل قوة وأمانة للحفاظ على أمن تلك الرقعة العزيزة من أرض الوطن، مشددا على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية للتصدي لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة.

وفي اليوم الثاني التقى الفريق محمد فريد مع عدد من مقاتلي قيادة شرق القناه لمكافحة الإرهاب والجيش الثالث الميداني بوسط سيناء وشاركهم تناول الإفطار، وأثنى على الأداء المتميز لجميع القوات المشاركة والتنسيق المعلوماتي والأمني مع الأجهزة المعنية الذي أسفر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية طوال الفترة الماضية، مؤكدًا أن القوات المسلحة ماضية بكل إصرار في اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف والاستمرار فى تهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء.

وقام الفريق محمد فريد بتكريم المتميزين من القوات المسلحة والشرطة, تقديرا لأدائهم لمهامهم بكل تفان وإخلاص في القضاء على الإرهاب خلال الفترة الماضية.

وحضر اللقاءات عددًا من قادة القوات المسلحة ومحافظ شمال سيناء ومدير الأمن.

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