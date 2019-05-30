مقتل عامل وابن عمه في مشاجرة بالأسلحة النارية في الفيوم

لقي عامل وابن عمه مصرعهما بالفيوم وذلك نتيجة إصابتهما بطلقات نارية في مشاجرة بينهم وآخرون.



كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من العميد أسامة أبوالليل مأمور مركز شرطة أطسا، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية منية الحيط دائرة المركز.



وعلى الفور تم الدفع بقوات فض الشغب وانتقل اللواء هيثم عطا مدير المباحث على رأس قوة أمنية مكبرة إلى مسرح الحادث للسيطرة على الوضع، والفصل بين طرفي المشاجرة، وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين كل من: طرف أول أحمد ربيع مصطفى محمد 43 سنة، عامل ومقيم بمنية الحيط دائرة المركز وابن عمه حسين مصطفى محمد، 24 سنة، ومقيم ذات العنوان، وطرف ثان كل من مختار قاسم شلبي 46 سنة، ملاحظ بالإدارة الصحية بمركز أطسا، وأبناءه هيثم 30 سنة ومحمد 24 سنة.



وكشفت تحريات المقدم حازم الهاين رئيس مباحث مركز أطسا أن مشادة كلامية حدثت بين طرفي المشاجرة بسبب خلافات الجيرة وتحولت المشادة إلى مشاجرة قام على إثرها المذكور الأول من الطرف الثاني بإحضار بندقية خرطوش وإطلاق النار على المذكورين بالطرف الأول ما أدى إلى مقتلهما متأثرين بإصابتهما.



تم نقل جثث المتوفيان إلى المشرحة، وإلقاء القبض على المتهم مختار قاسم ونجليه وبحوزتهم السلاح المستخدم في الواقعة التي تحرر عنها المحضر رقم 10133 إداري اطسا لسنة 2019 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.