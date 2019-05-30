ترامب يجدد رفضه مزاعم تلقي المساعدة من روسيا في الانتخابات

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، رفضه مزاعم تقديم روسيا المساعدة له خلال الانتخابات الرئاسية، قائلا: "روسيا لم تساعدني في الفوز بالانتخابات، فزت بها بنفسي".



وتابع ترامب- في كلمة له نقلها تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي- "روسيا لم تساعدني على الإطلاق وإن كانت فعلت شيئا فأعتقد أنها ساعدت الجانب الآخر، التساؤل يجب أن يدور حول التواطؤ بين هيلاري كلينتون والإعلام وبينها وبين روسيا".



وتابع الرئيس الأمريكي أنه لن يكون هناك المزيد من الحديث عن روسيا بعدما تبين أن الأمر برمته خدعة، مؤكدا أنه دافع عن نفسه ضد جميع الاتهامات "الزائفة والمشينة"، واصفا تلك الفترة من عمر البلاد بالحزينة وأنه يعد ما يحدث الآن أحد أعظم إنجازاته بكشفه هذا الفساد الذي لم يعلم أحد بوجوده.



وصرح بأنه تم إطلاع الرئيس السابق باراك أوباما في 2016 قبل الانتخابات الرئاسية أن روسيا قد تحاول التدخل في الانتخابات إلا أنه لم يفعل شيئا لظنه أن هيلاري كلينتون ستفوز بالانتخابات.



وأعرب الرئيس الأمريكي عن اعتقاده أن روسيا كانت لتفضل وجود هيلاري كلينتون رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية بدلا عنه، معللا ذلك بأنه لم يوجد أقسى على روسيا منه سواء على صعيد سياسات الطاقة أو القضية الأوكرانية وغيرها، وأضاف أنه وقع عقوبات على روسيا بمستوى لم يحدث من قبل، وتابع أنه رغم كل ذلك فإنه يريد التفاهم مع روسيا والصين وأوروبا والجميع وحتى إيران إذا أردات المحادثات.