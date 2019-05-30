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اقتصاد
الخميس 30/مايو/2019 - 03:54 م

"التجارة الأمريكية" تعدل من بيانات نمو الاقتصاد خلال الربع الأول

التجارة الأمريكية
dostor.org/2648977

عدلت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، من بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيانات وزارة التجارة أظهرت نمو إجمالي الناتج المحلي بعد حساب التضخم بنسبة 3.1% سنويا خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضيين، وذلك مقارنة بتوقعات سابقة بنمو الاقتصاد بنسبة 3.2%.

وكان المحللين قد توقعوا تراجع النمو إلى نسبة 3%.

وأوضحت البيانات أن إنفاق المستهلكين نما بنسبة 1.3%، متوفقا على التوقعات بنموه بنسبة 1.2%.

وقد تساعد هذه البيانات في تخفيف مخاوف المستثمرين بشأن فقدان الاقتصاد للزخم.

وقد ارتفع إجمالي الدخل المحلي، بعد حساب التضخم، بنسبة 1.4% خلال الربع الأول.

وعدلت الوزارة من أرقامها حيث رفعت نسبة الإنفاق من 2.4% إلى 2.5%.

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