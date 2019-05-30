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الخميس 30/مايو/2019 - 03:52 م

السعودية تسعى لتوحيد الموقف العربي بشأن إيران

السعودية تسعى لتوحيد
dostor.org/2648975

بدأ الزعماء العرب التوافد على السعودية، اليوم الخميس، للمشاركة في قمتين طارئتين تأمل الرياض أن توجها رسالة قوية إلى إيران مفادها أن القوى الإقليمية ستدافع عن مصالحها من أي تهديد بعد الهجمات على أصول نفطية بالخليج هذا الشهر.

وتقول السعودية والإمارات، اللتان سعتا لدفع الولايات المتحدة إلى كبح إيران، إنهما تريدان تجنب الحرب بعد ضربات بطائرات مسيرة استهدفت محطتي ضخ نفطيتين في المملكة وهجوم تخريبي استهدف ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات.

واتهمت السعودية إيران بإصدار أمر توجيه الضربات بالطائرات المسيرة والتي أعلنت جماعة الحوثي الموالية لطهران المسؤولية عنها.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن ألغامًا بحرية "من شبه المؤكد أنها من إيران" استخدمت لمهاجمة الناقلات. وتنفي طهران أي ضلوع لها في الأمر.

وقال وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف خلال اجتماع مع نظرائه في جدة قبل القمتين إنه يجب التصدي للهجمات "بكل قوة وحزم".

وكتب الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية السابق، في مقال رأي نشره موقع قناة العربية الإلكتروني "من المرجح أن يناقش زعماء القمة أفضل السبل لتجنب الحرب، ومن جانبه يعتزم الملك سلمان الدفاع عن المصالح السعودية والعربية وسط التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وإيران".

وأضاف أن القمتين الخليجية والعربية اللتين تستضيفهما مكة في وقت متأخر من الليل ستتناولان "تدخل" إيران في شئون العرب.

وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعدما انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الدولي مع طهران وأعادت فرض العقوبات عليها وعززت وجودها العسكري في الخليج.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أمس الأربعاء إن الهجوم الذي وقع بالقرب من مركز إماراتي لتزويد السفن بالوقود مرتبط بالهجوم على محطتي الضخ الواقعتين على خط أنابيب شرق-غرب في السعودية، وكلتاهما مسار بديل عن مضيق هرمز لنقل النفط، كما أنه مرتبط بهجوم صاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد.

وأضاف "لا يساور الشك أحدا فيمن المسئول عن هذا وأعتقد أن من الأهمية بمكان أن تعرف القيادة في إيران أننا نعرف"، في إشارة إلى العملية التي استهدفت أربع سفن بينها ناقلتا نفط سعوديتان.

وتابع قائلا إن الولايات المتحدة تحاول اتباع نهج يتسم "بالحكمة والمسئولية" لكنه حذر طهران من شن مزيد من الهجمات.

ورفض مسئول إيراني تصريحات بولتون ووصفها بأنها "زعم هزلي".

وقالت الجمهورية الإسلامية، إنها ستدافع عن نفسها في وجه أي عدوان عسكري أو اقتصادي.

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