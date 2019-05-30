"الحشاش" يتابع مراحل رفع كفاءة خطوط الإنتاج بمصنع الزياتين

كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اللواء حمدى الحشاش، سكرتير عام مساعد المحافظة، بالقيام بجولة تفقدية لمتابعة أعمال النظافة ورفع الكفاءة الحدائق العامة من دهان للبلدورات وتقليم الأشجار وزراعة نباتات جديدة بنطاق حى المنتزة أول، حيث تابع أعمال التطوير التي تتم بحديقة رمادا أمام مسجد سيدى بشر بحرى، رافقه حمدى عبدالعليم رئيس الحى.



وقد توجه السكرتير المساعد لتفقد المقلب الوسيط بالزياتين بنطاق حى المنتزة ثان، لمتابعة مراحل انشاء المصنع الجديد بهدف إعادة تأهيل ورفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة بمصنع الزياتين، ليتمكن من استقبال طاقة استيعاب قصوى من القمامة تصل إلى 800 طن يوميا، مع إضافة خط لإنتاج الوقود البديل (R.D.f)، وجاء ذلك بحضور العميد خالد كشك رئيس الحى.

