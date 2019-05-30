7 يونيو.. الأنبا رافائيل يشارك في المؤتمر الثاني للأطفال

يشارك الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، للأقباط الأرثوذكس، فى المؤتمر الثانى للأطفال، الذى تطلقه أسقفية الشباب يوم الجمعة 7 يونيو المقبل، ويستمر حتى يوم الإثنين 10 من نفس الشهر، ببيت القديس مارمرقس، بمنطقة أبو تلات بالإسكندرية.



ويشارك بحضور مؤتمر الأطفال الذى يأتى تحت عنوان "تيرو فين؟"، بجانب الأنبا رافائيل، عدد غفير من الكهنة والخدام والخادمات على مستوى جميع الإيبارشيات المصرية.



"تيرو فين".. هو مؤتمر للأطفال قام بإعداده وتنظيمه، لجنة الطفولة التابعة لأسقفية الشباب، على رأسهم الخادمة المكرسة "تاسونى فيرينا"، إحدى مكرسات بيت الشماسة فيبى للمكرسات، التابع لأسقفية الشباب للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا موسى الأسقف العام الشباب للأقباط الأرثوذكس.



ويتضمن المؤتمر عدة فقرات متنوعة للأطفال، تقوم من خلالها لجنة الطفولة بشرح مناهج الكرازة لعام 2019 بطرق شيقة، وبأحدث وسائل الإيضاح الذى يقوموا بأبتكارها سنويًا والإبداع من خلالها لتسهيل المناهج للأطفال لأكبر استفادة روحية ممكنة.