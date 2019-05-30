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الثقافة
الخميس 30/مايو/2019 - 03:46 م

إنشاد دينى بـ ثقافة الأقصر

إنشاد دينى بـ ثقافة
جمال عاشور
dostor.org/2648968

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة أنشطة بفرع ثقافة الأقصر، فنظمت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة عرض إنشاء دينى، إلقاء ياسر جبر، حمدى سيد، وحضر العرض مجموعة من أهالى القرية وتفاعلوا مع المنشدين، بينما نظمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط، مسابقة للرسام الصغير، وكذلك أقيمت بمكتبة الطفل والشباب بالرزيقات قبلى ورشة فنون تشكيلية للأطفال باستخدام ألوان الخشب.

أقام قصر ثقافة الأقصر، صالونا بعنوان "قواعد التصوير واللقطة الفنية"، ولليوم الرابع على التوالي، أقيم عرض فيلم كرتون "قصص الأنبياء وقصة سيدنا آدم" بقصر ثقافة الطارف.

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