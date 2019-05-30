أنشطة متنوعة بليالي رمضان بثقافة الإسماعيلية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة الليلة الثالثة عشر من ليالى رمضان بثقافة الإسماعيلية، تضمنت عرضا فنيا لفرقة الإنشادية المولاوية، وقدمت مجموعة من الأبتهالات الرائعة ممزوجة بالتنورة.



كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية عرضا مميزا أبهر الحضور بحديقة الشيخ زايد، وفى نادى الفيروز قدمت فرقة التخت الشرقى مجموعة متنوعة من أغانى زمن الفن الجميل، كما نظم بيت ثقافة التل الكبير احتفالية بمناسبة ذكرى قناة السويس تضمنت محاضرة بعنوان "قناة السويس بين الماضى والحاضر" لمصطفى سليمان ورشة رسم للفنان محروس عصام، وتم عرض فنى لفرقة الإنشاد الدينى وذلك بقاعة شهر زاد بطريق المزارعة بالتل الكبير وذلك ضمن نشاط القرية.



وافتتح قصر الثقافة العرض المسرحي "علي بابا والأربعين حرامي" لفرقة مسرح الطفل بفرع ثقافة الإسماعيلية، إخراج محمد الدسوقي، الكاتب أحمد زحام، ألحان وتوزيع أحمد العجمي، أغاني سامح الرازقي، ديكور وسينوغرافيا شادي قطامش، استعراضات شريف مبارك، مخرج منفذ محمد حامد، والجدير بالذكر أن العرض سوف يستمر حتى 2-6-2019.