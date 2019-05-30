محمد الباز: البوذية تستهدف وصول الناس للسعادة والراحة النفسية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" ، إن بوذا عاش 78 سنة قبل ميلاد المسيح، وقبل ميلاده بأيام رأت أمه رؤيا في منامها، وجمعت 64 عالم لتفسيرها، وأجمعوا أنه سيكون مصلح عظيم.

وأضاف، خلال برنامجه "باب الله" المُذاع على شاشة "الغد"، أن بوذا في شبابه هجر حياة الرفاهية وذهب للفقر والرهبنة فاكتسب لقب "بوذا" ومعناه الزاهد البسيط.

وتابع: "كان بوذا طفل هادئ ومتواضع، وعندما كان يخرج من قصر والده في طفولته كان يرى رجل نحيف وبسيط فكان يسأل لماذا لا يتخلص من شيخوخته، وعندما كان يمشي في الجنازة كانت تشغله فكرة الموت وايه اللى هيحصل بعد الموت، وكان يرى بوذا أن الحياة مجرد رحلة عذاب".

وواصل: "مع رحلة التأملات التي كان يعيشها بوذا كان طبيعي يصاب بالاكتئاب، ويفضل حياة الوحدة بعيد عن الناس، ولأن النبوءة لا تكذب بدأ بوذا يبحث عن دواء للراحة النفسية والسعادة للجميع"، موضحًا أن البوذية ببساطة تهدف إلى أن يكون البشر سعداء.

ولفت "الباز"، إلى أن بوذا توصل لـ 3 مفاتيح للسعادة: "سبب العذاب هو حب الدنيا.. لو عاوز النجاة من العذاب أهجر المتع جميعا.. إذا كان التملك مرهق فلا تملك شيئا حتى لا تفقده".