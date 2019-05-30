المحرصاوي يزور طالب حادث القطار بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي

زار الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الخميس، يرافقه طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور محمد عجاج مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، طالب كلية الإعلام الذي أصيب أمس بحادث قطار، أثناء توجهه إلى الامتحان.



واطمأن رئيس الجامعة على حالة الطالب المستقرة بعد عمل الإسعافات والإجراءات الصحية اللازمة له، موجهًا طاقم المستشفى إلى توفير كل وسائل الرعاية الطبية للطالب المصاب، ولجميع نزلاء المستشفى حتى التماثل للشفاء التام.



ومن جانبها، عبرت كلية الإعلام عن خالص الشكر والامتنان إلى رئيس الجامعة، على متابعته لحالة الطالب طلحة محمد محمود، بالفرقة الرابعة قسم الإذاعة والتليفزيون، الذي أصيب أمس بحادث قطار أثناء توجهه إلى الامتحان، حيث أصدر فضيلته تعليماته السريعة بنقله إلى المستشفى التخصصي لعلاجه على نفقة الجامعة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، متمنيا الشفاء العاجل لابنه الطالب.