تاجر يجمع 3 أطنان ألبانًا فاسدة لبيعها في بني سويف

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين، حملات أمنية مكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وذلك بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



أسفرت جهود تلك الحملات بإشراف اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين عن ضبط تاجر ألبان وسيارة نقل قيادته بدائرة مركز شرطة الواسطى (محافظة بنى سويف) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الألبان قدرها (3) ثلاثة أطنان غير صالحة للاستهلاك الآدمى) لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمامورية من مفتشى الأغذية ببنى سويف، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.





وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.