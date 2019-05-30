فورين بوليسى تحذر من عودة تنظيم داعش الإرهابى إلى العراق

حذرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، اليوم الخميس، من عودة تنظيم داعش الإرهابي، إلى العراق مجددًا، وأشارت إلى أنه لا يزال يهدد العراق الذي تكبد الكثير من الخسائر من أجل استئصال شأفته.



وأوضحت المجلة في تقريرها، اليوم الخميس، أن تنظيم داعش بدأ يعود على ما يبدو في العراق، أو بالأحرى يحاول ذلك، مبينة أن هناك شكوكًا بأن ألف مقاتل على الأقل قد عبروا إلى داخل العراق منذ سقوط بلدة باغوز في آذار الماضي، وهى آخر معاقل التنظيم في سوريا.



وأكدت أن العديد من مسلحى داعش يعيشون في شبكات أنفاق بناها التنظيم وادخر داخلها مواد غذائية وملابس، ويشن منها عملياته عبر خلايا مكونة من خمسة إلى عشرة مقاتلين".



ورغم أن التنظيم بات أضعف مما كان عليه في السنوات العشر الماضية، فإنه شرع في تغيير أسلوبه في العمليات وتكريس جهوده في القيام باغتيالات مستهدفة لإثبات أنه ما زال موجودا".

