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الخميس 30/مايو/2019 - 03:20 م

الكويت: 6 ملايين و834 ألف دينار تبرعات لإغاثة الشعبين السوري واليمني

الكويت: 6 ملايين
dostor.org/2648931

كشفت وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالإنابة هناء الهاجري، أن إجمالي حصيلة جمع التبرعات لحملتي إغاثة الشعبين السوري واليمني، اللتين أطلقتهما الوزارة خلال الفترة الماضية، بلغ 6 ملايين و834 ألف دينار.

وأوضحت الهاجري – في تصريح صحفي اليوم الخميس- أن حملة إغاثة الشعب السوري 4 ملايين و834 ألف دينار، فيما جمعت حملة إغاثة الشعب اليمني مليوني دينار؛ وذلك من خلال مشاركة 26 جمعية خيرية في الحملتين، بواقع 13 جمعية في كل حملة.

وأشارت إلى أن حملة سوريا وجهت أموالها لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان، والأردن، وتركيا، لافتة إلى أن وزارة الشئون الاجتماعية الكويتية، وضعت ضوابط واشتراطات للاشتراك في الحملات، منها حظر جمع التبرعات النقدية بكل أشكالها، سواء في المقار الرئيسية، أو بالأماكن العامة، أو غير ذلك، مع الالتزام باستخدام خدمة الـ"الدفع الالكتروني"، أو الـ"أون لاين"، إلى جانب الوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة عند جمع التبرعات.

ولفتت إلى أن الوزارة شددت على الجهات الخيرية التي شاركت في الحملتين، بضرورة استخدام الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية فقط، والمعتمدة من الوزارة، فضلا عن اعتماد الإعلانات الخاصة بالحملتين قبل نشرها واستخدامها، مع ضرورة الالتزام بقوانين الدولة المزمع تنفيذ الحملة فيها، مضيفة أنه تم أيضا التشديد على المشاركين في الحملتين، بضرورة تزويد الوزارة بتقرير مالي يوضح أوجه الصرف بعد انتهاء الحملة، وتقرير إداري مفصل يوضح ما تم إنجازه، وإدراج الحملتين ضمن التقرير المالي الإداري السنوي لها.

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