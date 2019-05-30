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الخميس 30/مايو/2019 - 03:20 م

الصين: أمريكا "تلعب بالنار" فيما يتعلق بتايوان

الصين: أمريكا تلعب
dostor.org/2648929

قالت الصين، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة "تلعب بالنار" بدعمها لتايوان المتمتعة بحكم ذاتي.

وجاءت هذه التصريحات الغاضبة قبيل اجتماع بين وزير الدفاع الصيني وي فنع خه والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان.

والبلدان اللذان يخوضان حربا تجارية متصاعدة على خلاف أيضا بشأن مجموعة من القضايا الاستراتيجية، التي تتراوح من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه إلى تايوان ذات النظام الديمقراطي والتي تعتبرها الصين إقليما منشقا عنها ولا تستبعد السيطرة عليها بالقوة إذا لزم الأمر.

وسيحضر الوزيران منتدى شانجري-لا الدفاعي السنوي في سنغافورة الذي يبدأ غدا الجمعة، حيث من المتوقع أن يجتمعا.

والصين غاضبة خصوصا من دوريات للبحرية الأمريكية جابت مضيق تايوان في الآونة الأخيرة وتشريع أمريكي يدعم تايوان واجتماع بين قائد الأمن القومي التايواني ديفيد لي ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

ووصف وو تشيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية خلال إفادة صحفية شهرية العلاقات العسكرية بين بكين وواشنطن بأنها جيدة عموما.

لكن نبرة حديثه تبدلت لتصبح حادة عندما سُئل عن الدعم الأمريكي لتايوان، وهي قضية تصفها الصين منذ وقت طويل بأنها الأكثر حساسية في العلاقات بين البلدين.

وقال وو: "يحاول الجانب الأمريكي باستمرار في الآونة الأخيرة... دون جدوى "استغلال تايوان للتحكم في الصين.. هذا وهم".

وأضاف: "سلسلة الإجراءات التي اتخذها الجانب الأمريكي تعد لعبا بالنار، وتضر بشدة بتطوير العلاقات العسكرية بين الصين والولايات المتحدة، وتضر كثيرا بالسلام والاستقرار في منطقة مضيق تايوان".

ولا ترتبط واشنطن بعلاقات رسمية مع تايبه لكنها أهم داعم دولي للجزيرة ومصدرها الرئيسي للسلاح.

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