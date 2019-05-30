اليوم.. انطلاق أولى فعاليات مؤتمر الشباب بالمنيا

تطلق إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بالمنيا وأبو قرقاص، اليوم الخميس، المؤتمر الرابع بأكاديمية الأنبا أرسانيوس لتدريب خدام الشباب للأقباط الأرثوذكس، وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية، ببيت القديس مارمينا العجائبى للمؤتمرات بمنهرى.



يطلق المؤتمر الرابع لتدريب خدام الشباب، تحت عنوان: الليتورجية القبطية الأرثوذكسية روتين أم حياة؟ ومن المقرر أن يشارك بحضور المؤتمر، عدد غفير من الشباب والفتيات على مستوى إيبارشية المنيا، بالإضافة إلى حضور عدد غفير من الكهنة.



ويتضمن المؤتمر عدة موضوعات هادفة، تتمثل فى: تاريخ الليتورجية القبطية ومصادرها، وفلسفة القراءات الكنسيةـ ورفع بخور عشية وباكر والقداس الإلهى والماء فى الطقس الكنسى والتسبيح فى الليتورجية القبطية والليتورجية فى الكتاب المقدس.