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الخميس 30/مايو/2019 - 03:18 م

يونيون برلين يبرم أولى صفقاته بعد صعوده للبوندسليجا

يونيون برلين يبرم
dostor.org/2648926

أبرم نادي يونيون برلين أول صفقة له بعد صعوده للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وتعاقد يونيون برلين مع فلوريان فليكر لاعب هارتبرج النمساوي.

ووقع فلوريان فليكر البالغ من العمر 23 عاما عقدا يمتد لعامين مع يونيون برلين.

وصعد يونيون برلين للمرة الأولى في تاريخه إلى بوندسليجا على حساب شتوتجارت، وذلك بعدما تعادل معه سلبيا في إياب ملحق الصعود والهبوط.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 2 - 2 على ملعب شتوتجارت، وبذلك يتعادل الفريقان بنتيجة إجمالية 2 - 2 ويتأهل يونيون برلين بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

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