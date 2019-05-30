إحباط بيع 747 علبة جبن فاسدة فى الإسكندرية

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين، حملات أمنية مكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.



أسفرت جهود تلك الحملات بإشراف اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية؛ لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها 747 عبوة "جبن" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها خلال شهر أبريل 2019، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.