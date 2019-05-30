المشدد 10 سنوات لعاطل تاجر بالهيروين في السلام

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 10 سنوات، لعاطل تخصص في تجارة وترويج المواد المخدرة في السلام، وحيازة أسلحة بيضاء.



وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم "محمد.ع"، 35 سنة، مسجل خطر، باتخاذ دائرة القسم مكانًا له لترويج وتوزيع مخدر الهيروين، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل القيام بتوزيعها على عملائه بالمنطقة.



البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات تفيد بقيام المتهم بترويج وتجارة المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مكانًا له لتوزيع تجارته غير المشروعة.



بتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه، وبإعداد الأكمنة، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم السلام، من القبض على المتهم وبحوزته 800 جرام من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ 5000 جنيه.



وتبين أيضًا من تحقيقات النيابة أن المتهم مدمن مخدر الهيروين، وأنه قرر الاتجار في المواد المخدرة بقصد توفير متطلباته من الهيروين، بالإضافة إلى اتخاذه تجارة المخدرات مجال عمل له لتحقيق مبالغ مالية طائلة.



وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالته لمحكمة الحنايات، التى أصدرت حكمها على المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.