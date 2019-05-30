ضبط 750 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة في الهرم

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين حملات أمنية مكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام- حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.



أسفرت جهود تلك الحملات، بإشراف اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط مالك محل لتجارة اللحوم "غير مرخص" بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة؛ لحيازته وتجميعه كميات من اللحوم قدرها 750 كيلوجرام "لحوم بقرى" مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وغير خاضعة للإشراف البيطرى، وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.