الجهاز الفنى للأهلى يحدد موقف اللاعبين المصابين

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن حسين الشحات لاعب الفريق اشتكى من الإصابة بشد في عضلة السمانة، حيث سيخضع اللاعب لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس؛ لتحديد موقفه بشأن التواجد من عدمه في تدريبات الفريق الجماعية.



وأضاف الجهاز الفني - في بيان اليوم الخميس - أن اللاعب خاض تدريبات تأهيلية خفيفة في الجيم وأعقبها تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق مساء أمس الأربعاء؛ حتى يتخلص اللاعب تدريجيا من آلام عضلة السمانة.



وأوضح الجهاز الفني أن النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق يعاني من الإصابة بكدمة في قصبة القدم، وغاب على إثرها عن تدريبات الكرة أمس الأربعاء، مضيفا أن اللاعب اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة بجانب تدريبات الجري حول الملعب، في إطار تجهيزه للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة.



كما يطمئن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ركبة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، وذلك قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس علي ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد غيابه عن تدريبات الكرة أمس بسبب إصابته برشخ خفيف في الركبة تعرض له في مران الفريق أمس الأول الثلاثاء حيث اكتفي اللاعب بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش المران الجماعي.



ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس، حيث يتصدر الفريق جدول الدوري برصيد 74 نقطة وتتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.