انخفاض إنتاج النفط الروسي إلى 11.12 مليون برميل يوميًا في مايو

أبلغ مصدران "رويترز"، اليوم الخميس، أن إنتاج النفط الروسي تراجع إلى 11.12 مليون برميل يوميا، بين الأول والتاسع والعشرين من مايو، مقارنة مع 11.23 مليون برميل يوميا في أبريل، في ظل تداعيات أزمة النفط الملوث في خط الأنابيب دروجبا.



وحسب بيانات وزارة الطاقة، فإن المتوسط اليومي للفترة من أول مايو إلى التاسع والعشرين منه هو الأدنى منذ يونيو 2018، عندما تراجع الإنتاج إلى 11.06 مليون برميل يوميا، وهو أقل أيضا من متوسط الأول إلى السادس والعشرين من مايو البالغ 11.13 مليون برميل يوميا.



وإنتاج روسيا الحالي أقل من هدفها البالغ 11.18 مليون برميل يوميا، الذي تعهدت به في إطار اتفاق عالمي مع المنتجين لكبح الإمدادات بهدف دعم الأسعار.