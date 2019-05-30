شرطة التموين تضبط 204 قضايا متنوعة خلال 48 ساعة

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين، حملات أمنية مكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.



أسفرت جهود تلك الحملات بإشراف اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين خلال 48 ساعة، عن ضبط 204 قضايا تموينية متنوعة.



وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.



