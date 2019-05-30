توتنهام يسعى للتعاقد مع جيمس ماديسون صانع ألعاب ليستر سيتي

أفادت صحيفة (ديلي ميرور) البريطانية، بأن نادي توتنهام هوتسبر مهتم بالتعاقد مع جيمس ماديسون صانع ألعاب ليستر سيتي هذا الصيف.



وذكرت الصحيفة - في تقرير لها اليوم الخميس - أنه من المتوقع حصول المدير الفني لتوتنهام، ماوريتسيو بوتشتينو، على الأموال اللازمة لتدعيم صفوف الفريق بعد الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.



وأشارت الصحيفة إلى أن ماديسون 22 عامًا، سجل 7 أهداف في البريميرليج هذا الموسم وقدم 7 تمريرات حاسمة بعدما انضم إلى ليستر من صفوف نورويتش مقابل 5ر22 مليون جنيه إسترليني.