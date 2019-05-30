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الخميس 30/مايو/2019 - 03:09 م

آراب ويكلي: نتنياهو هادئ بشكل غير معهود بشأن أزمة الخليج

آراب ويكلي: نتنياهو
منار أحمد
dostor.org/2648909

سلطت صحيفة "آراب ويكلي" الضوء على الجانب الإسرائيلي طوال الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مشيرة الى أن إسرائيل هادئة بشكل غير معهود بشأن أزمة الخليج.

فيما قالت الصحيفة، في تقريرها اليوم الخميس، إنها نظرة جديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي جعل إيران أولويته القصوى خلال فترة عقده الطويلة.

لقد كان رئيس وزراء إسرائيل منتقدًا إيران على مر السنين، متهمًا إياها بالنوايا الشريرة في كل فرصة، لكن بنيامين نتنياهو ظل هادئًا بشكل غير معهود طوال الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران.

بينما رحبت إسرائيل بضغوط واشنطن على طهران، إلا أن الأزمة وضعت نتنياهو في موقف حساس، لا يريد أن ينظر إليه على أنه يدفع الأميركيين إلى مواجهة عسكرية، ويخشى من الانجرار إلى القتال مع الوكيل الإيراني القوي، جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.

وفي التطورات الأخيرة، اتخذت إسرائيل المقعد الخلفي، وقال يويل جوزانسكي، الباحث البارز بمعهد دراسات الأمن القومي، وهو مركز أبحاث في تل أبيب، ومحلل سابق لإيران في مكتب رئيس الوزراء: "هناك سبب واحد لذلك، ليس من مصلحة إسرائيل أن تتولى القيادة".

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