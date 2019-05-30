الباز: الإمارات أحد مواطن تسكين "الإنسانية" في العالم

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" ، إن الإمارات وضعت تمثال لبوذا في طريق الشيخ زايد المؤدي للمطار، وهذا التصرف منح إعلام الإرهاب الفرصة لاستفزاز المسلمين، للهجوم على الإمارات.

وأضاف، خلال برنامجه "باب الله" المُذاع على شاشة "الغد"، أن وضع تمثال بوذا تصرف ليس غريبا على أرض نعتبرها الآن أحد مواطن تسكين الإنسانية في العالم، متسائلا: "هل وضع التمثال استفز أحد غير الإرهابيين؟ الإجابة لا".

وتابع: "دي مش أول مرة دولة الإمارات تعلن إيمانها بحرية العقيدة والمعتقد والعبادة والتعبد لأنها دولة تحترم كل الديانات، وتعتبر أن لكل مواطن الحق في ممارسة طقوسه، ولذلك أقامت الإمارات معبد لبوذا لإتاحة الفرصة أمام البوذيين في ممارسة معتنقهم".