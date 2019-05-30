مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وشركة إنجليزية لإنتاج فلاتر الهواء

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "Micro-Mesh" الإنجليزية للتعاون في مجال إنتاج فلاتر الهواء للتربينات الغازية الخاصة بمحطات الكهرباء.



ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي للتعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، حيث يعتبر توقيع هذه المذكرة تمهيدا لعقد شراكة بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربى" من خلال شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) وشركة "Micro-Mesh " الإنجليزية لإنتاج فلاتر الهواء للتربينات الغازية.



ومن جانبه، أوضح "جيمس أندروود" رئيس مجلس إدارة شركة "Micro-Mesh" الإنجليزية أن الشركة تأسست بالمملكة المتحدة عام 1968 وأصبحت شركة رائدة في مجال تصنيع الفلاتر، كما تقوم الشركة أيضا بتصميم وإنشاء مجموعة من الفلاتر الهيدروليكية القياسية والمخصصة لأي متطلبات صناعية.



وأشاد أندروود بما شاهده من إمكانيات تصنيعية وفنية وتكنولوجية وبشرية في الشركات التابعة للإنتاج الحربي، مؤكدا اهتمام شركته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.