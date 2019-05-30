تقرير أمريكي: مصر من أبرز الدول على خريطة السياحة العالمية

أكد موقع "كانيون تربيون" الأمريكي، أن شركة "فيور ماركتس" أصدرت تقريرها الجديد عن سوق السياحة العالمي البديل وتوقعات عام 2023.



وأظهر التقرير الجوانب الأساسية لصناعة السياحية، ليساعد الأفراد على إيجاد الوجهات السياحية المميزة بسهولة.



وأوضح التقرير أن هناك رؤية جديدة لخريطة السياحة العالمية، تتضمن الوفاء بمتطلبات العملاء وتقديم رؤية متعمقة عن تغيرات السوق.



وأشار إلى أن الدول التي دخلت في التقرير كانت محددة وهي من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات ونيجيريا وجنوب إفريقيا.



ومن أوروبا كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا ومن أمريكا الجنوبية كل من البرازيل والأرجنتين وكولومبيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك والهند والصين واليابان وكافة دول جنوب شرق آسيا.