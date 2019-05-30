إكسبرس: اكتشاف أقدم كنيسة في مصر يثير ذهول العالم

أكدت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن علماء آثار بولنديين اكتشفوا كنيسة مصرية قديمة، في حي ماريا بمدينة الإسكندرية، ما شكل صدمة كبيرة لهم وأثار ذهول عدد كبير من العلماء، حيث تعد هذه الكنيسة الأقدم في مصر، وييلغ عمرها نحو 2000 عام.



وتابعت أن هذه الكنيسة ربما كانت نقطة ساخنة للمسيحية المبكرة في مصر، وموطنا لكاتدرائية كبيرة، وكانت تعمل خلال الفترة من القرن الخامس وحتى الثامن.



وأضافت أنه وفقًا لأحد علماء الآثار، فإن الكنيسة تم العثور عليها تحت أنقاض كنيسة أخرى، وكانت عباة عن بقايا جدران، وتبين فيما بعد أنها كانت جدران لكنيسة قديمة أقيمت في نفس المكان من 2000 عام.



وأشارت إلى أن الاكتشاف لم يقتصر على بقايا جدران فقط، وإنما أواني لتخزين النبيذ الذي كان يأتي من خارج مصر، وحفريات وصلبان يونانية وقوارير صغيرة للعطور.



وأوضحت أنه على الأرجح فإن الكنيسة انهارت بعد زلزال قوي ضرب مدينة الإسكندرية، وتشير الجدران إلى أنها بنيت على الطراز اليوناني.