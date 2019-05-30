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الخميس 30/مايو/2019 - 03:02 م

آسيا تايمز: الصين تتجاهل العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني

آسيا تايمز: الصين
منار أحمد
dostor.org/2648899

ذكرت صحيفة آسيا تايمز اليوم الخميس، أن الصين تتجاهل العقوبات الامريكية على إيران. فيما أشارت الى أن الصين أكدت انها ليست ملتزمة بفرض العقوبات من جانب واحد.

وتجاهلت حكومة هونج كونج تحذيرًا من واشنطن حول ترك ناقلة نفط تحمل النفط من إيران تتوقف في المدينة.

قال مكتب التجارة والتنمية الاقتصادية، إنه بخلاف العقوبات التي أقرها وأصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي التزمت به هونج كونج دائمًا، فإن المدينة ليست ملزمة بتنفيذ العقوبات الأمريكية ضد دولة أخرى.

وقال المكتب إن الأمم المتحدة لم تفرض أي قيود على تصدير النفط من إيران.

وقد تفرض بعض البلدان عقوبات من جانب واحد على أماكن معينة على أساس اعتباراتها الخاصة. هذه العقوبات هي خارج نطاق عقوبات مجلس الأمن الدولي التي تنفذها حكومة هونغ كونغ.

وأضاف المكتب أنه تشاور دائمًا مع وزارة الخارجية الصينية بشأن فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

ومن المفترض أن القنصلية الأمريكية العامة في هونج كونج اتصلت بالمسئولين المحليين يوم الأربعاء وحذرت من أن المدينة يجب ألا تقدم أي خدمات لأية سفن تحمل بضائع من دول تخضع للعقوبة الأمريكية.
ويعتقد أن ناقلة، الباسيفيك برافو، محملة بالكامل بالنفط الإيراني، في طريقها إلى المدينة.

هذه الناقلة مملوكة من قبل بنك كونلون الصيني، وهي شركة تابعة لشركة النفط الوطنية الصينية (بتروتشاينا)، كما فرضت عليها الولايات المتحدة في عام 2012 لقيامها بدور القناة الرئيسية للصفقات مع الجمهورية الإسلامية.

تحول البنك منذ ذلك الحين إلى اليورو واليوان الصيني لتسوية مدفوعاته، وتعد الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني وجميع مدفوعاتها النفطية تقريبًا تمر عبر البنك.

وبينت بعض التقارير الغربية، أن الناقلة قد غيرت مسارها لتخطي وجهتها الأصلية في إندونيسيا يوم الاثنين ورست في سريلانكا بدلًا من ذلك، ثم أبحرت مرة أخرى في طريقها إلى مضيق ملقا، على الأرجح إلى شرق آسيا.

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