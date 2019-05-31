بالصور.. "فوتوسيشن" عن عمالة الأطفال

من المعروف أن لكل جلسة التصوير رونق خاص بها، وتحمل العديد من المعاني وتخليد الذكريات التي من شأنها أن تذكرنا بالعديد من المعاني الجميلة، ولكن هناك جلسات تصوير لموضوعات بعينها تهدف تسليط الضوء على الأمر ويتم استخدامها كوسيلة لرفض ظاهرة ما أو التعبير عن الرأى كما فعل المصور الفوتوغرافى محمد عاطف تجاه قضية عمالة الأطفال.



البداية من رغبة المصور محمد عاطف فى تسليط الضوء على عمالة الأطفال؛ لذلك قرر أن يخرج للشوارع، ويلتقط الصور المختلفة للأطفال رغبة منه لإيقاف العدسة على لقطات تظهر مدى خطورة الظاهرة.



وقال المصور محمد عاطف، إن هناك خطورة لا يمكن إنكارها من تعرض الأطفال الذين يخرجون للعمل في سن صغير، وما يتعرضون له من مخاطر الاغتصاب والاختطاف والسرقة والقتل والإيذاء الجسدى ضرب؛ لذلك قرر أن يسلط الضوء على هذه الظاهرة من خلال اختيار شارع المعز للتصوير، حيث تتواجد الورش والأفران وسائقي التكاتك من الأطفال في عمر الـ8 سنوات وبائعي الخضاروات وماسحي الأحذية وكذلك عمال نظافة وبائع الخبز.



وأضاف "عاطف"، في تصريحات له، أن هناك صور لها ذاكرة جميلة في ذهنه، الأولى لطفلة تبيع بلالين والطفل الذي يبدو على ملابسه آثار الحدادة، واستغرق التصوير ساعتين على مدار يومين.



وعن ردود فعل أصحاب العمل: "قاموا بالتعاون معنا بشكل كبير حيث استغرقت وقت كبير في التصوير لالتقاط التعابير المناسبة والتلقائية من الأطفال خلال عملهم لتكون معبرة عن هذه المشكلة كما تم اختيار الملابس بعناية فائقة".



يذكر أن نسبة عمالة الأطفال فى تزايد مستمر، ووصلت إلى 3 ملايين طفل فى 2015 وكانت 1.4 مليون طفل عام 2014، وفقا لاحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، رغم توقيع مصر على اتفاقية العمل الدولية رقم 182، من قانون حقوق الطفل بشأن القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال بجميع أشكالها.